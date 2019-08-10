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طلائع الجيش يخسر أمام ظفار العماني وديًا

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خسر فريق طلائع الجيش أمام نظيره ظفار العماني بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وقرر سيرجيو فارياس المدير الفني لطلائع منح اللاعبين أربعة أيام بداية من غد السبت للاحتفال بعيد الأضحى المبارك علي أن يستأنف الفريق

تدريباته في الخامسة من عصر الأربعاء المقبل علي ستاد جهاز العسكرى. والجدير بالذكر أ-ن طلائع الجيش حقق الموسم الماضي المركز الثامن برصيد 41 نقطة.
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