رياضة | بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حول مشجع مصري منزله إلى متحف لمحمد صلاح، بعد أن نجح في الحصول على عدد من مقتنيات النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، البعض منها عليه توقيع اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة.

ممدوح الغلبان هو أحد مؤسسي رابطة محبي محمد صلاح في إيطاليا، ونجح في الحصول على حذاء خاص من محمد صلاح بعد أحد المباريات، بالإضافة إلى كرة الدوري الإيطالي، التي سجل بها الفرعون المصري ثلاثة أهداف "هاتريك" بقميص روما الإيطالي، في مباراة بولونيا.

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ووضع المشجع المصري في منزله بقرية كفر سعد مركز بنها محافظة القليوبية، الحذاء والكرة وكذلك قميصين لناديي فيورنتينا الإيطالي وليفربول الإنجليزي، بتوقيع محمد صلاح، بالإضافة إلى "البانر" الذي كان يحمله المشجع في المباريات بتوقيع ابن قرية نجريج.

الغلبان كان حريصا على الاحتفاظ بالصور الخاصة التي التقطها مع محمد صلاح سواء في منزله بنجريج أو في فنادق الإقامة، وحتى بعد المباريات، بالإضافة إلى صورة أثناء حصوله على الحذاء الخاص.