رياضة | محمد صلاح يسجل ويصنع في فوز ليفربول على نوريتش بافتتاح البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يسجل ويصنع في فوز ليفربول على نوريتش بافتتاح البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على فريق نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولي من البريميرليج.

سجل هونلي مدافع نوريتش الهدف الأول بالخطأ في شباكه بالدقيقة 9 ثم سجل محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 19 وعاد ليصنع الهدف الثالث لزميله فان دايك في الدقيقة 28 قبل أن يسجل أوريجي الهدف الرابع في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني سجل نوريتش هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 64 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4-1.

وبهذه النتيجة يحصد ليفربول أول ثلاثة نقاط في المسابقة متصدراً جدول البطولة.