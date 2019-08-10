رياضة | باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة مقابل هذا الثنائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة مقابل هذا الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، عن مطالب باريس سان جيرمان لبيع نيمار إلى برشلونة وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال راديو "RAC 1" البرشلوني أن إدارة باريس تطلب الحصول على فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبلي بالإضافة للظهير البرتغالي سيميدو وبجانب مبلغ من المال مقابل نيمار.

وأوضح الراديو الإسباني أن نادي برشلونة لا يريد إدخال سيميدو ضمن الصفقة فالفريق يحتاج لخدماته في الموسم الرياضي الجديد.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين نيمار وريال مدريد خاصةً أن العلاقة بين إداراتي برشلونة وباريس متوترة وغير جيدة في الفترة الأخيرة.