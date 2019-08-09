الامارات | محمد صلاح يسجل ويصنع في أول مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسجل ويصنع في أول مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق ليفربول فوزاً كبيراً على ضيفه فريق نوريتش سيتي، بنتيجة 4 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ملعب "أنفيلد"، فى افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل أول أهدافه في البطولة من كرة رائعة كما صنع هدف أخر للنجم الهولندي فان ديك، وحصد ليفربول أول 3 نقاط فى الموسم الجديد، فى انتظار باقى مباريات الجولة الأولى، التى سوف تقام غدا السبت وبعد غد الأحد.

وبهذا الهدف يكوف النجم المصري قد سجل 55 هدف بالبريمير ليغ منذ إنضمامه الى ليفربول ، اكثر من اي لاعب اخر، وافتتح جرانت هانلى مدافع فريق نوريتش سيتي، أهداف ليفربول فى الدقيقة الثامنة، بالخطأ فى مرماه، بعد تحويله عرضية المهاجم البلجيكي أوريجى فى شباك فريقه.

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ونجح النجم المصرى محمد صلاح فى إضافة ثانى أهداف الريدز فى الدقيقة 19، من كرة رائعة مع البرازيلى فيرمينو، انفرد على أثرها بحارس نوريتش، ويضعها على يمينه، وعزز المدافع الهولندى القوى فان ديك من تقدم ليفربول، بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 28 من زمن اللقاء.

واختتم أوريجى رباعية ليفربول فى الدقيقة 42 من زمن اللقاء، لينتهى الشوط الأول، بتقدم الريدز 4 – 0، وفى الشوط الثانى نجح فريق نوريتش سيتي، فى تسجيل هدفه الوحيد بالمباراة، فى الدقيقة 64 من زمن المباراة، عن طريق تيمو بوكى.