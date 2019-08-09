شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يسجل ويصنع في فوز افتتاحي كبير لليفربول على نوريتش سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تألق الدولي المصري محمد صلاح ليقود فريقه ليفربول إلى فوز كبير على نوريتش سيتي «4-1» في المباراة الافتتاحية للفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، بعدما تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

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وقدم ليفربول مباراة قوية خاصة في شوطها الأول الذي أنهاه الفريق متقدمًا بأربعة أهداف دون رد، وكانت البداية عبر هدف عكسي سجله مدافع نوريتش جرانت هانلي بشباك فريقه، في الدقيقة الثامنة، بعدما حول عرضية أوريجي داخل المرمى.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 19، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسددها زاحفة تسكن المرمى، ليعزز تقدم الريدز بالهدف الثاني، ويبدأ الفرعون المصري رحلته في سباق الهدافين مبكرًا، وهو السباق الذي تسيده الموسم قبل الماضي، وتقاسمه صدارته في الموسم الماضي مع الثنائي ساديو ماني وبيير إميريك أوباميانج.

واستمر تفوق ليفربول بتسجيل الهدف الثالث عبر ركلة ركنية نموذجية من جانب محمد صلاح، قابلها برأسه فيرجيل فان ديك إلى الشباك، في الدقيقة 29، وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق أرسل ألكسندر أرنولد كرة بالمقاس إلى أوريجي الذي وضع الكرة في المرمى مسجلاً الهدف الرابع، فيما نجح تيمو بوكي، مهاجم نوريتش سيتي، في الدقيقة 63، في تقليص الفارق، بعدما استغل كرة بينية رائعة ووضعها في الشباك.