شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الإفراج عن مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول المتأخرة، وأصدر تعليماته للإدارة المالية المختصة بشؤون الفريق الكروى الأول بصرف 100 ألف جنيه لكل لاعب من القدامى المقيدين من الموسم الماضى باقى مستحقاتهم، بالإضافة لتكليفه بحصر راتب الشهر الأخير المستحق للاعبين تمهيدًا لصرفه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعقد مرتضى منصور، رئيس النادى، جلسة أمس الأول، مع طارق يحيى، المدير الفنى، وأيمن عبدالعزيز، المدرب العام، ومحمود عبدالرازق «شيكابالا»، انتهت بموافقة رئيس النادى على صرف مستحقات اللاعبين تحفيزًا لهم على بداية قوية للموسم الجديد، وبطولة دورى أبطال إفريقيا التى يستهلها الفريق بمواجهة ديكاداها، بطل الصومال، الجمعة المقبل، بملعب بتروسبورت، بعد انتهاء أزمة الملعب إثر تأجيل اللقاء أسبوعًا.

وطالب مرتضى منصور، «شيكابالا» بصفته قائد الفريق، نقل رسالة وهى أن مجلس الإدارة وجماهير الزمالك لن تقبل بأى إخفاق فى الموسم الجديد والقتال من أجل حصد البطولات المتبقية من الموسم المنقضى «كأس مصر والسوبر الإفريقى والسوبر المصرى»، ووجه مرتضى إنذارًا شديد اللهجة خلال رسالته لشيكابالا لينقلها للاعبين، وهى أن العقاب سيكون شديدًا لأى لاعب مُقصّر أو مستهتر، خلال الفترة الماضية، لاسيما بعدما تسببت رعونة بعض اللاعبين فى ضياع درع الدورى، الموسم الماضى.

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وتابع: «لن نبخل على الفريق واللاعبين ونحرص على منحهم كل مستحقاتهم، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ نادى الزمالك، وبالتالى فعلى اللاعبين رد الجميل لمجلس الإدارة وللجماهير البيضاء بإسعادهم بالبطولات واعتلاء منصات التتويج، متوعدًا بخصومات وعقوبات قاسية فى حال أى إخفاق».

من جهة ثانية، يسابق مجلس الإدارة الزمن من أجل حسم ملف المدير الفنى الأجنبى، خصوصًا بعدما وصلت المفاوضات مع رامون دياز، المدير الفنى السابق لبيراميدز، لمرحلة متقدمة وفقًا لتصريحات وكيله، وأكد مرتضى منصور أن المدرب الأجنبى الجديد سيكون مفاجأة، وقال: «ليس لدينا أى مشكلة فى التعاقد مع دياز أو غيره بسبب المقابل المادى، فالزمالك بات غنيًا بموارده ومصادر دخله»، لكنه أشار لعقد المجلس جلسة فور عودة أمير مرتضى، المشرف على الكرة، من رحلته الأوروبية سيتم على ضوئها حسم هوية المدير الفنى الجديد الذى قد لا يكون رامون دياز، لأن الزمالك لن يخضع لشروط أى مدرب، وأن المدرب هو الذى لابد أن يخضع لشروط الزمالك.

فى شأن آخر، قرر طارق يحيى، المدير الفنى للفريق، خوض لقاء ودى، اليوم السبت، أمام فريق 6 أكتوبر، وذلك على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادًا لخوض مواجهة ديكاداها، بطل الصومال، فى ذهاب دور الـ 64 لدورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها الجمعة المقبل. وقرر الجهاز الفنى منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات، غدًا الأحد، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يأتى هذا فيما خصص الجهاز الفنى حصة تأهيل قوية للاعبين فى بداية المران، أمس، حيث بدأ التأهيل بالركض الخفيف حول الملعب لمدة 10 دقائق، وأعقبت ذلك فقرة تخطى وقفز حواجز قصيرة تصحبها تمريرات بالكرة، قادها أيمن عبدالعزيز، مدرب الفريق، وأنطونيو، مدرب الأحمال.

وانتظم طارق حامد فى التدريبات، وأدى برنامج تأهيلى خاص، فيما واصل محمود علاء ومحمد عبد الشافى برنامجهما التأهيلى من أجل تجهيزهما لمواجهة ديكاداها.