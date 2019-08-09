شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو «البريميرليج» = 1.4 مليار جنيه إسترلينى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهت سوق الانتقالات الصيفية، مساء أمس الأول، فى الدورى الإنجليزى الممتاز، التى بدأت فعالياته، أمس، بمواجهة ليفربول ونوريتش سيتى، حيث تخطى حجم إنفاق أندية «البريميرليج»، خلال الميركاتو الصيفى، المليار جنيه إسترلينى، إذ يعد مدافع مانشستر يونايتد الجديد، هارى ماجواير، الأغلى فى انتقالات الصيف فى إنجلترا، بقيمة 80 مليون إسترلينى، قادما من ليستر سيتى.

وكشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أرقام سوق الانتقالات الصيفية فى إنجلترا، حيث صرفت الأندية أكثر من 1.4 مليار جنيه إسترلينى، وكان أرسنال الفريق الأكثر صرفًا للأموال فى سوق الانتقالات بمبلغ 150 مليون إسترلينى متفوقًا على مانشستر يونايتد الذى جاء فى المركز الثانى ومانشستر سيتى الثالث، وجاء بطل أوروبا وثانى الدورى الإنجليزى الممتاز ليفربول فى المركز الأخير بصرفه 3.1 مليون جنيه إسترلينى، وصرف توتنهام 116.5 مليون جنيه إسترلينى.

وقالت الصحيفة إن نادى أرسنال استعد للموسم الكروى الجديد بشكل قوى للغاية، حيث أبرم العديد من الصفقات القوية، وهى: جابريال مارتينى من نادى إيتوانو البرازيلى، واستعارة دانى سيبايوس من نادى ريال مدريد الإسبانى، وويليام ساليبا من نادى سانت إتيان الفرنسى، ونيكولاس بيبى من نادى ليل الفرنسى، وجاكيران تيرنى من نادى سيلتك الأسكتلندى، وديفيد لويز من تشيلسى الإنجليزى.

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فيما قام نادى إيفرتون بإبرام ست صفقات، هى: جوناس لوسيل من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، أندريه جوميز من نادى برشلونة الإسبانى، فابيان ديلف من نادى مانشستر سيتى، جان فيليب جبامين من نادى ماينز الألمانى، مويس كين من نادى يوفنتوس الإيطالى، سيديبى من نادى موناكو الفرنسى.

وتعاقد نادى توتنهام مع 5 صفقات، هى: كيون إتيتى من نادى نوتس الإنجليزى، جاك كلارك من نادى ليدز الإنجليزى، ندومبيلى من نادى ليون الفرنسى، جيوفانى سيلسو من ريال بيتيس الإسبانى، ريان سيسيجنون من نادى فولهام الإنجليزى.

واكتفى نادى مانشستر سيتى بـ 4 صفقات: أنجلينو من نادى آيندهوفن الهولندى، رودرى من نادى أتليتكو مدريد الإسبانى، جواو كانسيلو من نادى يوفنتوس الإيطالى، سكوت كارسون من نادى ديربى كاونتى الإنجليزى.

ولم يبرم فريق ليفربول، الذى يضم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، سوى 3 صفقات فقط، هى: سيب فان دى بيرج من نادى بى إى سى زفوله الهولندى، هارفى إليوت من نادى فولهام الإنجليزى، أدريان من نادى ويستهام الإنجليزى.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع 3 صفقات: دانيال جيمس من نادى سوانزى سيتى الإنجليزى، آرون وان بيساكا من كريستال بالاس الإنجليزى، هارى ماجواير من ليستر سيتى الإنجليزى، بينما اكتفى نادى تشيلسى بصفقة واحدة فقط، وهى تفعيل بند شراء ماتيو كوفاستش من نادى ريال مدريد الإسبانى.