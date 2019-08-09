شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: مواجهة الزمالك صعبة.. ونسعى للتأهل فى الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادى مصر المقاصة موافقته على المشاركة فى دورة الجونة الودية بمشاركة عدة فرق من الدورى الممتاز، والتى تستعد للموسم الجديد، وذلك بناء على رغبة أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى للفريق، والذى أوضح للإدارة أن الدورة ستكون مفيدة له وللاعبين من أجل تحديد نقاط القوة والضعف لدى فريقه قبل انطلاق الموسم الجديد، مثلما يحدث مع الفرق الكبرى بالدوريات الأوروبية.

وأكد ميدو للإدارة أن مشاركة فريقه تأتى عقب مواجهة الزمالك فى كأس مصر، ومن المقرر أن يخوض مصر المقاصة مباراتين وديتين فى إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة الدورى العام.

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ولفت إلى أن مباريات بطولة كأس مصر، ومواجهة الزمالك تعد بمثابة أفضل تحضير وإعداد للموسم الكروى الجديد، خصوصا أن هدفه هو خوض أكبر عدد من المباريات فى بطولة كأس مصر والتواجد فى النهائى.

وأوضح ميدو أن المشاركة فى بطولة الجونة سوف تكون إعدادا جيدا واحتكاكا مفيدا للاعبين قبل بدء مباريات الدورى، مضيفا: «نسعى خلال فترة الإعداد التى تسبق الموسم الجديد، لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا لانطلاق بطولة الدورى واللعب على المنافسة على اللقب أو التواجد فى المربع الذهبى مبكرا».

وشدد على صعوبة لقاء الزمالك المقرر له 28 أغسطس الجارى ضمن منافسات دور الـ8 لمسابقة كأس مصر، وأكد المدير الفنى أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين وليس فريقه فقط، خاصة أنها أولى مواجهات الفريق بالموسم الجديد، مشيرا إلى أن صعوبة هذه المواجهة تكمن فى جاهزية الزمالك بدنيا، لا سيما أنه سيكون قد خاض مباريات رسمية ولاعبوه جاهزون. وأوضح أنه كان حريصا على الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين كونها أهم عنصر خلال فترة الإعداد وهى التى ستحدد شكل الفريق من المنافسة والظهور بشكل طيب خلال مباريات الموسم الجديد. وأضاف المدير الفنى للمقاصة أن فريقه سوف يكون جاهزا لخوض مباراة كأس مصر أمام الزمالك، وتقديم مباراة قوية واللعب على تحقيق الفوز من أجل الصعود لنهائى الكأس والتتويج بلقب البطولة. وكشف ميدو أن المعسكر المغلق بالإسكندرية كان مثاليا جدا وحقق أقصى استفادة ممكنة من خلال خوض تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، وخوض مباراتين وديتين أمام حرس الحدود والرجاء المطروحى، بخلاف عقد محاضرات فنية بالفيديو، وتنفيذ العديد من الجمل الخططية والتكتيكية. وأشار إلى أن الفريق حقق مكاسب متعددة من معسكر الإسكندرية سواء من الناحية الفنية أو البدنية، خاصة أن كل الأجواء كانت أكثر من رائعة ولا تقل عن المعسكرات الخارجية. وأوضح المدير الفنى للمقاصة أن المعسكر ساهم بشكل كبير جدا فى حدوث انسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، رغم هزيمة الفريق فى المباراة الودية الثانية أمام الرجاء، مؤكدا أن الاستفادة كانت متعددة وأكثر من سلبيات الهزيمة.