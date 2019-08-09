شكرا لقرائتكم خبر عن الدرعية تشهد «نزال الثأر» بين البريطاني جاشوا والمكسيكي رويز والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)في أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، يُعيد المكسيكي آندي رويز نزال البريطاني أنطوني جوشوا بتاريخ 7 ديسمبر 2019 في الدرعية، على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل.
ويحمل النزال التاريخي الذي يترقبه العالم عنوان «الثأر» للبريطاني جاشوا، أو تأكيد التفوق للمكسيكي رويز.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بتذاكر النزال ومفاجآت كبرى مصاحبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدرعية تشهد «نزال الثأر» بين البريطاني جاشوا والمكسيكي رويز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.