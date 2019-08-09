شكرا لقرائتكم خبر عن الدرعية تشهد «نزال الثأر» بين البريطاني جاشوا والمكسيكي رويز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

في أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، يُعيد المكسيكي آندي رويز نزال البريطاني أنطوني جوشوا بتاريخ 7 ديسمبر 2019 في الدرعية، على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل.

ويحمل النزال التاريخي الذي يترقبه العالم عنوان «الثأر» للبريطاني جاشوا، أو تأكيد التفوق للمكسيكي رويز.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بتذاكر النزال ومفاجآت كبرى مصاحبة.