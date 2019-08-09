شكرا لقرائتكم الطلائع يخسر وديا أمام ظفار العمانى بهدف نظيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى فريق طلائع الجيش الخسارة على يد فريق ظفار العماني بهدف دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الجمعة بالاسكندرية.

ومنح سيرجيو فارياس المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة أربعة أيام بداية من غد السبت للاحتفال بعيد الأضحى المبارك علي أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة من عصر الأربعاء المقبل علي ستاد جهاز الرياضة العسكري.

Advertisements

وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد ثم توجه للاسكندرية ليخوض ثلاثة مباريات ودية فاز خلالها على الانصار السعودى بثلاثية دون رد وخسر من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف واخيرا خسر من ظفار العماني بهدف دون رد ,

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ومحمود سامى من سموحة فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل .