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الطلائع يخسر وديا أمام ظفار العمانى بهدف نظيف...

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جدة - عمرو شويل تلقى فريق طلائع الجيش الخسارة على يد فريق ظفار العماني  بهدف دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الجمعة بالاسكندرية. 

 

 

ومنح سيرجيو فارياس المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة أربعة أيام بداية من غد السبت للاحتفال بعيد الأضحى المبارك علي أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة من عصر الأربعاء المقبل علي ستاد جهاز العسكري. 

 

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وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد ثم توجه للاسكندرية ليخوض ثلاثة مباريات ودية فاز خلالها على الانصار السعودى بثلاثية دون رد وخسر من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف واخيرا خسر من ظفار العماني بهدف دون رد , 

 

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

 

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم  ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب  ومحمود سامى من سموحة فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل .

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