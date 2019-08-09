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شكرا لقرائتكم فرج عامر يشكف: لا يوجد مشكلة بين سموحة وناصر ماهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب فرج عامر على صفحته بتويتر" "لا توجد أدني مشكلة بين سموحة وناصر ماهر".
وكان عامر قد أعلن في وقت سابق أن سموحة ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي إلى الفريق الأزرق على سبيل الإعارة.
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