شكرا لقرائتكم فرج عامر يشكف: لا يوجد مشكلة بين سموحة وناصر ماهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دون محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الضخصى عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه لا يوجد أي مشكلة بين النادي السكندري وناصر ماهر الوافد الجديد للفريق من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، علي سبيل الإعارة.

وكتب فرج عامر على صفحته بتويتر" "لا توجد أدني مشكلة بين سموحة وناصر ماهر".

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وكان عامر قد أعلن في وقت سابق أن سموحة ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي إلى الفريق الأزرق على سبيل الإعارة.