شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف كواليس إعادة التفاوض مع رامون دياز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع المصدر ذاته إن التفاوض حول بعض البنود أدى إلى تمديد المفاوضات خلال الساعات الجارية وعدم الإعلان بشكل رسمى عن التوصل لاتفاقا نهائياً حول إتمام التعاقد معه.
كما شدد نفس المصدر إن من البنود التى تم إعادة التفاوض فيها بين الطرفين ممثلة فى مدة التعاقد حيث يرغب الأرجنتينى دياز إن يكون موسمان ويرغب مسئولى القلعة البيضاء أن يكون موسما واحدا وكان هناك اتفاق قد حدث حول تلك المدة بأن يتولى المهمة لموسم واحد قابل للتجديد قبل أن يتم إعادة التفاوض بين الجانبين حول ذلك البند بجانب بنود المكافآت الخاصة بالبطولات المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يكشف كواليس إعادة التفاوض مع رامون دياز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.