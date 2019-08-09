شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف كواليس إعادة التفاوض مع رامون دياز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الساعات الماضية شهدت إعادة التفاوض بين مسئولى القلعة البيضاء والأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز حول بند عقده لتولى الإدارة الفنية للفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

تابع المصدر ذاته إن التفاوض حول بعض البنود أدى إلى تمديد المفاوضات خلال الساعات الجارية وعدم الإعلان بشكل رسمى عن التوصل لاتفاقا نهائياً حول إتمام التعاقد معه.

كما شدد نفس المصدر إن من البنود التى تم إعادة التفاوض فيها بين الطرفين ممثلة فى مدة التعاقد حيث يرغب الأرجنتينى دياز إن يكون موسمان ويرغب مسئولى القلعة البيضاء أن يكون موسما واحدا وكان هناك اتفاق قد حدث حول تلك المدة بأن يتولى المهمة لموسم واحد قابل للتجديد قبل أن يتم إعادة التفاوض بين الجانبين حول ذلك البند بجانب بنود المكافآت الخاصة بالبطولات المختلفة.