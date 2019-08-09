شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى يتحدث عن الصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المدير الفنى للإسماعيلى قائلاً:"بالتأكيد الصفقات ستكون إضافة مميزة لصفوف الفريق وجاءت طبقا لاحتياجتنا وستساهم فى الارتقاء بمستوى الفريق وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابى خلال منافسات الموسم الجديد".
وبسؤاله عن ودية اليوم بعد الفوز على النجوم السعودى قال مدرب الإسماعيلى:"مفيدة للغاية وحرصنا على اشراك كم كبير من اللاعبين لاسيما الصفقات الجديدة للوقوف على انسجامهم ضمن صفوف الفريق".
وأتم قائلا :"لاننظر للنتيجة ما يهمنا فى الوديات هو التعرف على مدى استيعاب اللاعبين والاستفادة من الخطط الفنية والوقوف على المعدلات البدنية لديهم بجانب مدى تحقق الانسجام بين اللاعبين الجدد مع القدامى وتصحيح الأخطاء قبل المواجهات الرسمية".
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