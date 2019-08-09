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شكرا لقرائتكم فوز ذئاب الجبل على عجمان الإماراتى بهدف نظيف وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأحرز سيف الدين الجزيري هدف المقاولون في اللقاء، وقام الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس بتجربة أكثر من لاعب والاطمئنان علي اللاعبين فى اللقاء الذى حضره المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة النادي والمشرف العام علي الكرة.
ويواصل المقاولون العرب تحت قيادة النحاس الاستعدادات للموسم الجديد بعدما خاض وديتين خلال الـ 48 ساعة الاخيرة أمام الجبلين السعودي وعجمان الاماراتي.
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