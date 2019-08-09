شكرا لقرائتكم رجال الطائرة يسقطون أمام بلغاريا فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى منتخب رجال الكرة الطائرة الهزيمة أمام بلغاريا، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة، بنتيجة 3 / 1، فى أولى لقاءات التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقامة فى بلغاريا . وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: (25 /11) و (25 /19 ) و (33 /31 ) و (25 /19 ) . ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر غدا السبت مع البرازيل قبل أن يلتقى بورتوريكو، ويرأس بعثة الفراعنة فى بلغاريا أحمد عبد الدايم القائم بأعمال المدير التنفيذى.

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