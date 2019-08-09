شكرا لقرائتكم الأهلى يسدد 15 مليون جنيه للإسماعيلى مقابل صفقة محمود متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت إدارة النادي الاهلي بدفع مبلغ 15 مليون جنيه لنادي الإسماعيلي مقابل ضم محمود متولي ضمن صفقات الفريق الصيفية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد. وتعاقد الاهلي مع محمود متولي منذ أيام قادماً من الأسماعيلي مقابل 15 مليون جنيه حيث وقّع اللاعب على عقد مدته خمسة مواسم وظهر اللاعب في تدريبات الاهلي الماضية وتم قيده في قائمة الفريق المحلية والأفريقية تمهيداً للظهور الأول في الفترة المقبلة التى يسهلها المارد الأحمر بمواجهة "إطلع بره" ببطولة أفريقيا. Advertisements وقام مسئولو الاهلي بتسديد مبلغ الـ15 مليون جنيه على "دُفعة واحدة" حسب الاتفاق والعقد الموقع بين الطرفين. ويستعد الاهلي لمواجهة "إطلع بره" بطل جنوب السودان، المقرر لها بعد غد الأحد، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب.

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