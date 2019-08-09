شكرا لقرائتكم مران فردى لمحمود عبد العزيز فى استعداد الزمالك للبطولة الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعب وسط الزمالك، مرانا فرديا بالجري حول الملعب ثم خضع لتدريبات في الجيمانيزيوم وذلك بسبب شعوره بآلام في القدم ولم يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق اليوم. Advertisements فيما حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور تدريبات الفريق اليوم من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين استعدادا لمباراة ديكاداها الصومالى. ويستعد الزمالك بقيادة طارق يحيى لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل، على استاد بتروسبورت، في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.

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