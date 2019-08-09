شكرا لقرائتكم محمد صلاح يكشف أسباب رحيله عن إف سى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح محمد صلاح خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت "، أن رحيله عن فريق تدريب أف سى مصر بسبب خدعة من المسئولين و التفاوض مع مدربين آخرين أثناء تواجدى بمعسكر الفريق أستعدادا للدورى الممتاز .
وأشار محمد صلاح أنه تم وعده من مسئولي اف سي مصر بالتعاقد مع لاعبين بقيمة 150 مليون جنية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل، قائلاَ "المسئولين كدبوا عليا ولم يتم تنفيذ أي طلب من طلباتي ".
وتابع محمد صلاح أنه قام بالاتصال بزميله أسامة نبية عقب تولية القيادة الفنية لفريق أف سى مصر ومساعدة فى التقرير الفنى للاعبين والصفقات التى يحتجها الفريق .
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