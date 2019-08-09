توتنهام يجدد عقد مورا حتى 2024

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع لوكاس مورا على عقد تمديد بقائه مع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، ليظل لاعبا بالفريق حتى 2024. وقال مورا للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: "أريد تحقيق المزيد لهذا النادي، مهمتي أن أكون في وضع أفضل لإسعاد الجماهير. أتمنى البقاء لوقت طويل". وقال مورا، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، إن الإضافات الجديدة للفريق في هذا الصيف جعلته أكثر قناعة بأن النادي مستعد للنجاح. أعتقد أننا أفضل الآن، نحن أقوى. أعتقد أن بإمكاننا التتويج بكأس، لدينا الإمكانيات لتحقق ذلك. أعتقد أن بإمكاننا الفوز ببطولة".

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