أحمد أبوعقيل سجل محمد محمد مهاجم ليفرلول هدافا رائعا في أول مباراة في افتتاح الدوري الأنجليزي في مرمى نورتيش سيتي. تقدم ليفربول على نظيره نورويتش سيتى بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء المقام على ملعب "آنفيلد" فى الجولة الافتتاحية من الدورى الإنجليزى الممتاز. تقدم الريدز مبكرا فى الدقيقة السابعة، بهدف احرزه جرانت هانلى مدافع نورويتش سيتى فى مرماه، وضاعف النجم المصرى محمد صلاح تقدم الريز بتجيله الهدف الثانى فى الدقيقة 19 من تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء. Advertisements فى الدقيقة 28 يسجل المدافع فيرجيل فان دايك هدف ليفربول الثالث من ضربة رأس بصناعة من محمد صلاح الذى نفذ الركلة الركنية على رأس المدافع الهولندى. واختتم البلجيكى ديفوك أوريجى أهداف ليفربول فى الشوط الأول فى الدقيقة 42 من ضربة رأس. وتعرض الحارس البرازيلى اليسون بيكر للإصابة، وغادر ملعب اللقاء متأثرا بالإصابة فى الدقيقة 39 وشارك بدلا منه الوافد الجديد، الإسبانى أدريان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد هدف محمد صلاح في مرمى نوروتيش في افتتاح الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.