إصابة أليسون بيكر حارس ليفربول والبديل المجاني يحرس مرمى الريدز



تعرض البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول للإصابة وغادر الملعب في الشوط الأول من مباراة فريقه الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام الوافد الجديد نوريتش سيتي، الجمعة.

وخلال تقدم ليفربول 3-صفر على ملعب أنفيلد انزلق بيكر خلال تسديد الكرة في الدقيقة 36 واختل توازنه وسقط على الأرض قبل أن يمسك بربلة الساق ويستدعى الجهاز الطبي.

وبدا الحارس البرازيلي قادرا على مغادرة الملعب بمساعدة الجهاز الطبي المعاون بدلا من الخروج على محفة.

وشارك الحارس الإسباني أدريان، الذي تعاقد معه ليفربول في صفقة مجانية، الاثنين الماضي، كبديل لأليسون في أول مباراة له مع الفريق.