أحمد أبوعقيل

تقدم ليفربول على نظيره نورويتش سيتى بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء المقام على ملعب "آنفيلد" فى الجولة الافتتاحية من الدورى الإنجليزى الممتاز. تقدم الريدز مبكرا فى الدقيقة السابعة، بهدف احرزه جرانت هانلى مدافع نورويتش سيتى فى مرماه، وضاعف النجم المصرى محمد صلاح تقدم الريز بتجيله الهدف الثانى فى الدقيقة 19 من تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء. فى الدقيقة 28 يسجل المدافع فيرجيل فان دايك هدف ليفربول الثالث من ضربة رأس بصناعة من محمد صلاح الذى نفذ الركلة الركنية على رأس المدافع الهولندى. Advertisements واختتم البلجيكى ديفوك أوريجى أهداف ليفربول فى الشوط الأول فى الدقيقة 42 من ضربة رأس. وتعرض الحارس البرازيلى اليسون بيكر للإصابة، وغادر ملعب اللقاء متأثرا بالإصابة فى الدقيقة 39 وشارك بدلا منه الوافد الجديد، الإسبانى أدريان.

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كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يسجل ويصنع.. ليفربول يقدم بأربعة أهادف على نورويتش في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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