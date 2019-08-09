بيكهام يضع انشيلوتي على رأس قائمة المرشحين لتدريب إنتر ميامي

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يتواجد الإيطالي كارلو انشيلوتي المدرب الحالي بنادي نابولي الإيطالي على رأس قائمة المرشحين لتولي الجهاز الفني بنادي إنتر ميامي الذي سيدخل منافسات الدوري الأمريكي بداية من الموسم الرياضي (2020-2021).

وكان النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام قد أصبح أحد ملاك فريق إنتر ميامي الذي يستحوذ عليه مجموعة " ميامي بيكهام يونايتد"، والتي تتضمن وجود رجال أعمال مثل سيمون فيلر منتج برنامج أميركا آيدول، ومارسيلو كلوري المدير التنفيذي لشركة سبرينت بالإضافة إلى تيم ليويك مالك نادي تورنتو ميبل ليفس للهوكي.

و يرتبط انشيلوتي بعلاقة جيدة مع بيكهام بعدما اشرف على تدريبه مرتين خلال مسيرته التدريبية ، حيث كانت الأولى في نادي أي سي ميلان الإيطالي عام 2010 ثم في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2013

وكشفت صحيفة " ذا صن" البريطانية عن إمكانية استغلال بيكهام لعلاقته الوثيقة بأنشيلوتي في جعله المدرب الأول لناديه الأمريكي الذي أسسه عام 2018.

هذا ويحتفظ بيكهام بذكريات جميلة مع أنشيلوتي عندما عمل تحت إشرافه للمرة الأولى عام 2010 بعد انتقاله إلى نادي ميلان ليكون جاهزاً لخوض غمار مونديال جنوب افريقيا مع منتخب إنكلترا ثم عملاً معاً مجدداً عندما التحق بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2013 في اخر تجاربه الكروية قبل اعتزاله اللعب.

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وفي ذات السياق أكد خورخي ماس الذي يقاسم بيكهام ملكية إنتر ميامي بأن انشيلوتي يتمتع بسيرة ذاتية متميزة ، ويمتلك كافة المؤهلات التي تمكنه من تحقيق النجاح مع فريق في بدايته.

و اعترف ماس بوجود اتصالات ومفاوضات متقدمة مع مدرب ذو اسم كبير سيتم الإعلان عن هويته بشكل رسمي في غضون الايام أو الاسابيع القادمة مثله مثل عدد من اللاعبين المخضرمين ممن ينشطون حالياً في الدوريات الاوروبية الكبرى.

و إشارت بعض وسائل الإعلام بأن خورخي ماس يلمح في تصريحه إلى المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي عندما أشار بأن مدرب إنتر ميامي صاحب اسم كبير كلاعب ثم كمدرب.

و يمتلك انشيلوتي خبرة تدريبية كبيرة بعدما نجح في قيادة أندية ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنكليزي و باريس سان جرمان الفرنسي وباين ميونيخ الألماني لإحراز الدوري المحلي، فيما نجح في قيادة ميلان وريال مدريد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

يشار بأن بيكهام حريص على انطلاقة فريقه بقوة حتى يتمكن من المنافسة على الالقاب و البطولات ، وذلك من خلال استقطابه لألمع الاسماء المخضرمة التي تنشط في أقوى الاندية الأوروبية ، حيث اشارت تقارير عديدة عن قدرته في جمع ليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو في فريق واحد.