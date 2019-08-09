نبأ سار لنادي الزمالك قبل مواجهة بطل الصومال

استعاد فريق نادي الزمالك، الكثير من الجهود لمدافعه اللاعب محمود علاء، حيث أنه قد غاب خلال التدريبات الجماعية طوال الفترة السابقة بسبب ما أتاه من أصابة، كما قد أكتفي اللاعب علاء بخوض التدريبات المنفردة والبدنية خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة في فروة الرأس الشديدة، والتي تعرض لها اللاعب خلال مباراة النادي أمام نادي الأهلي في نهاية الشهر الماضي.

حيث أنه كان يعاني من حدوث ارتجاج بسيط في المخ، ما تسبب في غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية، كما أنه تم تأجيل المواجهة بين فريق نادي الزمالك وبطل الصومال، من الأحد القادم الموافق 11 أغسطس، إلى يوم الجمعة 16 أغسطس، وذلك سوف يجعل للاعب أمامه فرصة للمشاركة في حال تعافيه بشكل تام ووفقا لما يراه الجهاز الفني.