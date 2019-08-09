صلاح يواصل هوايته بالتسجيل في الجولة الأولى مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

الدوري الإنجليزي 2019/2020 بتسجيله هدفًا بعد مرور 19 دقيقة من عمر الشوط الأول من مباراتهم أمام نوريتش سيتي بالجولة الأولى.

وهو السيناريو الذي يتكرر للمرة الثالثة على التوالي منذ انتقاله لصفوف ليفربول 2017/2018؛ حيث افتتح موسمه الأولى بالتسجيل في مرمى واتفورد وصناعة هدف خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

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وفي موسمه الثاني مع ليفربول 2018/2019 استهل مشواره في البريميرليج أيضًا بالتسجيل في شباك وست هام بالمباراة التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة.

وفي الموسم الثالث لصلاح مع ليفربول 2019/2020 الذي انطلق مساء اليوم الجمعة مرر البرازيلي فيرمينيو كرة رائعة لصلاح داخل منطقة الجزاء بعد مرور 19 دقيقة من مباراتهم أمام نوريتش سيتي ليُسكها صلاح الشباك.

يُذكر أن محمد صلاح قد أنهى الموسمين الماضيين له بالدوري الإنجليزي وهو في صدارة هدافين البطولة.