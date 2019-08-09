مران الأهلي.. لاسارتي يجتمع بمعاونيه.. وسليمان يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ريهام حمدي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة "اطلع بره" بطل جنوب السودان بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره "اطلع بره" بطل جنوب السودان مساء الأحد القادم، في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد جلسة جمعت سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق باللاعب مؤمن زكريا، وتبادلا الحديث قبل انطلاق التدريبات.

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كما عقد المدرب مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، جلسة مع معاونيه، اعقبها محاضرة لجميع اللاعبين الذين حضروا لأداء التدريبات في ملعب مختار التتش.

وغاب عن المران اللاعب صلاح محسن، مهاجم الأهلي، وذلك بسبب وفاة والده، كما غاب هشام محمد، بسبب تواجده في دبي منذ 4 أيام.

وخضع الثلاثي جيراليدو ووليد سليمان وعمار حمدي، لاعبو الأهلي لتدريبات تأهيلية في الجيم، قبل العودة للتواجد مرة اخرى في المران الجماعي للفريق.