تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا أمام نوريتش سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة نوريتش سيتي في اللقاء الذي يقام مساء اليوم على ملعب "آنفيلد" ضمن الأسبوع الأول من منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي.

كلوب لن يقوم بأي تعديلات في مباراة الليلة حيث سيظهر بنفس التشكيل والذي لعبه أمام مانشستر سيتي الأخيرة في كأس الدرع الخيرية والتي انتهت بفوز السيتيزنز (5-4) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

التعديل الوحيد الذي أجراه كلوب وهو إدخال ساديو ماني على مقاعد البدلاء بعدما غاب الفترة الماضية بسبب حصوله على أجازته الموسمية عقب مشاركته مع منتخب بلاده السنغال في كأس أمم أفريقيا.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

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حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ديفوك أوريجي.