إسبانيول يضم المدافع فرناندو كاليرو 5 مواسم

أعلن نادي إسبانيول اليوم الجمعة، الحصول على خدمات المدافع فرناندو كاليرو للمواسم الخمسة المقبلة قادماً من فريق بلد الوليد في صفقة قدرت بـ8 ملايين يورو.

ويتواجد في عقد اللاعب، الذي سيتم تقديمه رسمياً اليوم أيضاً على ملعب آر سي دي إي، شرطاً جزائياً بقيمة 40 مليون يورو.

وأكد البلانكي أزول في بيان له أنه ضم مدافع موهوب ولديه حس التنافسية وسيفيد الفريق الأول بشكل كبير.

وبدأ كاليرو صاحب الـ23 عاماً مسيرته في صفوف ناشئين بلد الوليد وتم تصعيده للفريق الأول منذ 3 مواسم. وخلال الموسم الأخير شارك المدافع خلال 36 مباراة ببطولة الدوري “الليغا” منها 35 مباراة كأساسي.