ريال مدريد يعود للتدريبات في غياب راموس وماريانو

عاد فريق ريال مدريد للتدريبات دون سرجيو راموس و ماريانو بعد فوزه الأربعاء على ريد بول سالزبورغ، في حصة تدريبية تحضيرية قبيل آخر مباراة ودية في فترة الإعداد الصيفي أمام روما الأحد المقبل في العاصمة الإيطالية.

وينضم غياب سرجيو راموس وماريانو دياز لفيرلاند مندي وماركو أسينسيو وبراهيم دياز.

وخاض الفريق “الملكي” أول جلسة تدريبية قبل مواجهته الودية الأخيرة استعدادا لانطلاقة “الليغا”.

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وتدرب راموس وماريانو داخل صالة الألعاب الرياضية، لينضما إلى قائمة الغيابات التي تضم أسينسيو الذي خضع بنجاح لجراحة في الرباط الصليبي.

ويعود الفرنسي ميندي وبراهيم للتدريبات على العشب ولكن بشكل فردي في مدينة بلدبيباس الرياضية، بعيدا عن باقي المجموعة.

ويخوض ريال مدريد مباراته الأولى في “الليغا” بعد نحو أسبوع في بالايدوس أمام سلتا فيغو، بعد تحقيق انتصارين وتعادل وتلقي ثلاث هزائم في فترة الإعداد الصيفي.