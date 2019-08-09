مدربو الدوري الإنجليزي: هذه فائدة تقنية الـ”فار”

أعرب المدربون الكبار عن اعتقادهم في أن يؤدي استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “فار” إلى تطوير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وسيتم استخدام تقنية “فار” في الـ20 ملعباً، لتصحيح” الأخطاء الحقيقية الواضحة” والأخطاء التي لم تشاهد في 4 حالات هي الأهداف، وركلات الجزاء والبطاقات الحمراء المباشرة والخطأ في تحديد الهوية.

وتمت دعوة مدربي العشرين فريقاً المشاركين في الدوري الإنجليزي للحضور إلى “ستوكلي بارك” في ضواحي لندن هذا الأسبوع لرؤية مقر “فار”.

وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب إنه “إيجابي للغاية” بشأن تقديم فار.

وقال في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع: “سيتم توضيح العديد من الأشياء”.

وأضاف: “أعتقد أنه في حالة التسلل لن نواجه مشاكل كبيرة، لأن هذا سيتم توضيحه بشكل كبير وكل الأشياء الأخرى ستظل بحاجة لتفسير، ولكن هذا شيء طبيعي، رأيت أن بإمكانه أن يكون لديه سرعة اتخاذ القرار”.

ووافقه في الرأي مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكيار، حيث قال: “أؤيده عندما يتخذ القرارات الواقعية بشكل صحيح، لذا إذا كنت متسللاً، إذا كنت بعيداً بفارق ياردتين أو سنتيميترين سيكون هذا شيئاً كبيراً”.

وأضاف: “طالما يتخذ القرار بشكل سريع، أعتقد أنه سيكون مفيداً وسيجعل الدوري أكثر عدالة”.

وقال كلوب إن الجميع ربما يحتاجون لبعض الوقت للاعتياد على فار، ولكن الفوائد سوف تفوق أي تأخير في المباراة.

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وقال: “تابعته لمدة عامين في ألمانيا، لم تكن أسهل بداية، ولكن الأمور استقرت حالياً نوعاً ما”.

وأضاف: “في الملعب، أعتقد أنه سيكون مقبولاً، نعم، هناك لحظات يحتفل فيها الفريق، ويقوم شخص ما بإخبارهم أنه من المبكر الاحتفال، ولكن هذه الأشياء جزء من الاتفاق، بعيداً عن ذلك، أنا إيجابي جداً بشأنه”.

وقال الحكم السابق بالدوري الإنجليزي مارك كلاتينبورغ، إنه يشعر بالقلق من التأخير في المباريات وإرباك المشجعين، ولكن العدالة أكثر أهمية من أي مشكلة.

وقال كلاتينبورغ في عمود كتبه في صحيفة دايلي ميل: “الأمر متعلق باتخاذ القرارات الكبرى بشكل صحيح، دعونا ننظر في تسريع العملية في وقت لاحق”.

وقال شون دايك مدرب بيرنلي، الذي كان ينتقد فار في السابق، إنه يشعر أنه سيؤدي إلى تحسين اللعبة.

وقال: “أتمنى أن يكون أكثر جانب إيجابي فيه هو التمكين من اتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات بأكبر قدر ممكن من الدقة”.

وأضاف: “أعتقد أنه سيتحسن بمرور الوقت.. أعتقد أنه سيتأقلم ويتغير مع الوقت، ولكن بالنظر إليه ورؤية كيفية عمله، فإن هذا البرنامج سيواصل التطور والتحسن”.

وأضاف: “أعتقد أن بإمكانه أن يسير في اتجاه واحد، وهو تحسين العدالة والتكافؤ في القرارات التحكيمية، وسيساعد الحكام، سيعطيهم الفرصة ليكونوا أفضل في عملهم”.

أول تجربة لاستخدام الفار ستكون في اللقاء الذي يقام في وقت لاحق من اليوم، الذي يجمع بين ليفربول ونوريتش سيتي في ملعب أنفيلد.