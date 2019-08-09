محمد أبوتريكة : نورتيش سيتي الإنجليزي سيكون أول الفرق الهابطة من البريميرليج

قال محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر السابق، إن فريق نوريتش سيتي الإنجليزي سيكون أول الفرق الهابطة من البريميرليج لهذا الموسم، وذلك بعد الأداء السئ الذي ظهر عليه الفريق أمام ليفربول في الجولة الافتتاحية من المسابقة.

وأنهى فريق ليفربول الشوط الأول متقدمًا على نظيره نوريتش سيتي

برباعية نظيفة في افتتاح الدوري الإنجليزي

وأوضح أبوتريكة خلال استضافته بشبكة بي إن سبورتس قائلًا، " فريق نوريتش سيتي يلعب أمام ليفربول وكأنه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، لذلك سيكون أول الفرق الهابطة من البريميرليج هذا

الموسم".

واستطرد حديثه، "ينبغي أن يلعب نوريتش سيتي على قدر إمكاناته الفنية والبدنية وأن يحترم ليفربول".

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واختتم " ليفربول بمقدوره إضافة المزيد من الأهداف في الشوط الثاني أمام نوريتش سيتي وذلك بسبب سوء دفاعات الأخير واعتماده على اللعب بشكل هجومي وفتح جميع خطوطه.

جدير بالذكر أن الدولي المصري محمد صلاح استطاع أن يسجل اولى أهدافه لهذا الموسم مع فريقه ليفربول.