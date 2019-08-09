شاهد.. ليفربول يتقدم برباعية في الشوط الأول على نوريتش سيتي

أنهي فريق ليفربول الشوط الأول من مباراته المقامة حاليا أمام نظيره نوريتش سيتي على ملعب "أنفيلد"، متقدما بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة السابعة بعد عرضية

من أوريجي لترتطم الكرة بقدم هانلي مدافع نوريتش سيتي وفي الدقيقة 19عزز محمد صلاح تقدم الفريق بهدف ثاني عن تمريره من فيرمينو وقام بتسديد الكرة ببراعة نحو أسفل يمين الحارس، وفي الدقيقة 29 استطاع فيرجيل فان ديك أن يسجل عن طريق ركنية لمصلحة ليفربول لعبها محمد صلاح الذي سدد رأسية قوية سكنت مرمي نوريتش سيتي، ثم في الدقيقة 42 اختتم ديفوك أوريجي أهداف الشوط عن طريق تمريرة من أليسكاندر أرنولد.

شاهد اهداف المباراة :