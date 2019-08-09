شاهد.. فان دايك يضيف الهدف الثالث لليفربول أمام نوريتش سيتي

عزز ليفربول تقدمه بالشوط الأول أمام نظيره نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، وذلك فياللقاء الذي يجمعهما حاليًا على ملعب أنفيلد، في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من البريميرليج.
سجل فيرجيل فان دايك الهدف الثالث في الدقيقة 28 من عمر المباراة.
شاهد الهدف :
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