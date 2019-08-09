المقاولون العرب يفوز على عجمان الإماراتي بهدف وديًا

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب امام نظيره فريق عجمان الاماراتي و الذي يقيم معسكره بالقاهرة، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما الليلة باستاد

المقاولون خلال استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

أحرز سيف الدين الجزيري هدف المقاولون في اللقاء، وقام الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس بتجربة

أكثر من لاعب والاطمئنان علي اللاعبين في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام علي الكرة.

ويواصل الذئاب استعداده للموسم الجديد بعدما خاض وديتين خلال ال 48 ساعة الأخيرة أمام الجبلين السعودي وعجمان الإماراتي.