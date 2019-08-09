مدافع نوريتش سيتي يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات بالبريميرليج

نجح هانلي مدافع نوريتش سيتي الانجليزي في تسجيل أول اهداف الدوري الانجليزي في الموسم الجديد بالخطأ في مرمى فريقه ليكون بذلك أول هدف في افتتاح الدوري في موسم 2019/2020. فريقه ليكون بذلك أول هدف في افتتاح الدوري في موسم 2019/2020. وبذلك يكون ثاني لاعب بعد كايل ووكر نجم مانشستر سيتي الحالي وتوتنهام هوتسبير السابق والذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه في موسم 2015 – 2016.

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