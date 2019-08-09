شاهد.. محمد صلاح يفتتح أول أهدافه مع ليفربول بالموسم الجديد

نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل أول أهدافه مع فريقه ليفربول هذا الموسم 2019-2020 في اللقاء الذي يجمعه حاليًا أمام نظيرهنوريتش سيتي، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.
وسجل محمد صلاح هدفه الأول فيالدقيقة 19 من الشوط الأول بعد تمريرة من اوريجي، ليسددها أرضية وتسكن شباك نوريتش سيتي.
جدير بالذكر أن ليفربول متقدم بثنائية نظيفة على نورتيش سيتي في افتتاح مشواره بالبريميرليج.
شاهد الهدف :
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