سجل فريق ليفربول الهدف الأول في شباك نظيره نوريتش سيتي، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملع أنفيلد ضمن منافساتالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
سجل الهدف اللاعب جرانت هاتلي مدافع نوريتش سيتي بالخطأفي مرماه في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بهدف دون رد، ولا تزال المباراة جارية.
شاهد هدف ليفربول الأول في شباك نوريتش سيتي
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ليفربول يتقدم بالهدف الأول في شباك نوريتس سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.