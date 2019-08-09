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شاهد.. ليفربول يتقدم بالهدف الأول في شباك نوريتس سيتي

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سجل فريق الهدف الأول في شباك نظيره نوريتش سيتي، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملع أنفيلد ضمن منافسات

الجولة الأولى من .

سجل الهدف اللاعب جرانت هاتلي مدافع نوريتش سيتي بالخطأ

في مرماه في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بهدف دون رد، ولا تزال المباراة جارية.

شاهد هدف ليفربول الأول في شباك نوريتش سيتي

 

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