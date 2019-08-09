راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي للاحتفال بعيد الأضحى

منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى للاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات أول ثلاثة أيام فى عيد الأضحى المبارك .

ومن المقرر عقب انقضاء فترة راحة أن ينتظم لاعبو الفريق فى المعسكر المغلق والذى سيقام بمدينة السادس من أكتوبر ويتخلله وديات أمام فرق بتروجيت وحرس الحدود وكوكاكولا.

وكان الفريق قد فاز مساء اليوم على النجوم السعودى ودياً بهدفين دون رد لناميبي بنسون شيلونجو والشاب حازم مرسى .

ومن المقرر عقب انقضاء فترة راحة أن ينتظم لاعبو الفريق فى المعسكر المغلق والذى سيقام بمدينة السادس من أكتوبر ويتخلله وديات أمام فرق بتروجيت وحرس الحدود وكوكاكولا.وكان الفريق قد فاز مساء اليوم على النجوم السعودى ودياً بهدفين دون رد لناميبي بنسون شيلونجو والشاب حازم مرسى .

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