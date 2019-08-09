مدرب الإسماعيلي يعلق علي الصفقات الجديدة

أعرب محمود جابر القائم بأعمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن سعادته بالصفقات الجديدة التى تم إبرام التعاقد معها خلال الميركاتو الجاري.

وقال جابر أن الصفقات ستكون إضافة مميزة لصفوف الفريق ،وجاءت طبقًا لاحتياجاتهم وستساهم فى الارتقاء بمستوى

الفريق وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابى خلال منافسات الموسم الجديد.

وبسؤاله عن ودية اليوم بعد الفوز على النجوم السعودى قال أنها مفيدة للغاية مؤكداً أنهم حرصوا على إشراك كم كبير

من اللاعبين لاسيما الصفقات الجديدة للوقوف على انسجامهم ضمن صفوف الفريق.

واختتم مدرب الدراويش قائلاً : إنهم لا ينظرون للنتيجة وما يهمهم فى الوديات هو التعرف على مدى استيعاب اللاعبين والاستفادة من الخطط الفنية والوقوف على المعدلات البدنية لديهم بجانب مدى تحقق الانسجام بين اللاعبين الجدد مع القدامى وتصحيح الأخطاء قبل المواجهات الرسمية.