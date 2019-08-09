بتروجت يهزم وادي دجلة بثنائية وديا

فاز فريق بتروجت على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذى أقيم اليوم بملعب السكة الحديد في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد أحرز هدفي بتروجت جون مانجا والبنيني باتريك وسجل هدف دجلة التونسي رفيق كابو. وسجل هدف دجلة التونسي رفيق كابو. ولعب الفريقان 3 أشوط لزيادة اللياقة البدنية من ناحية ،والدفع بأكبر عدد من اللاعبين لتجربتهم. Advertisements ونجح محمد عودة المدير الفني لبتروجت خلال البروفة في الوقوف على مستوى بعض اللاعبين الأساسيين والصاعدين من مواليد 97 و99. لبتروجت خلال البروفة في الوقوف على مستوى بعض اللاعبين الأساسيين والصاعدين من مواليد 97 و99. وأكد محمد عودة بأن اللقاء كان تجربة جيدة قبل خوض الدور قبل النهائي لكأس مصر، ودوري القسم الثاني بعد هبوط الفريق للمظاليم هذا الموسم بصحبة النجوم والداخلية.

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