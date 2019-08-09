رياضة | نيمار يُعلنها ويحدد فريقه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يُعلنها ويحدد فريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار موقع "باريس يونايتد" الفرنسي، أن البرازيلي نيمار قد حدد وجهته المقبلة في ظل عرض باريس سان جيرمان خدماته على ريال مدريد لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال الموقع الفرنسي أن نيمار يُريد أن يلعب في برشلونة مجدداً وذلك رغم شائعات انتقاله وقربه من ريال مدريد الإسباني.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد إكدت صحة أنباء عرض نيمار على ريال مدريد وأنه بالفعل هناك مفاوضات بين النادي الباريسي والملكي ويمكن أن ينتقل البرازيلي إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

وكان نيمار قد أبدى رغبته الرحيل من باريس سان جيرمان الذي يمثل صفوفه منذ 2017 عندما انتقل من برشلونةبعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون.