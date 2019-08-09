رياضة | محمد صلاح يسجل رقماً مميزاً بعد هدفه الأول بالموسم مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يسجل رقماً مميزاً بعد هدفه الأول بالموسم مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دون محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي رقماً مميزاً مع الريدز خلال اللقاء الأول في البطولة أمام نوريتش سيتي على ملعب الأنفيلد.

ونجح صلاح في المباراة الأولي مع ليفربول في تسجيل هدف وصناعة آخر بالشوط الأول في المباراة الافتتاحية ببطولة البريميرليج في نسخة 2019-2020.

وذكرت شبكة أوبتا للاحصائيات، أن صلاح للمرة الثالثة يفتتح التسجيل لفريقه ليفربول باللقاء الأول بالبريميرليج، كما أنه سجل ضد 21 فريق من أصل 23 فريق بالبريميرليج.

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واضافت الشبكة، أن صلاح منذ قدومه لفريق ليفربول:

- ظهر في (106) مواجهات

- 72 هدف

- 29 أسيست