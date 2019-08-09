رياضة | كواليس مران الزمالك استعدادا للموقعة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس مران الزمالك استعدادا للموقعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية مع الأبيض اليوم الجمعة، حيث أدى اللاعب تدريباته مع باقي زملائه بعدما خاض أمس مرانا تأهيليا عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.

وبدأ محمود علاء مدافع الفريق المشاركة في التدريبات بصورة تدريجية، حيث خضع لبعض تدريبات الكرة بعدما انتهى البرنامج الذي خضع له في الفترة الماضية، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الأهلي فى ختام بطوله الدوري الممتاز.

وأدى محمود عبد العزيز لاعب الفريق مرانا فرديا بالجري حول الملعب ثم خضع لتدريبات في الجيمانيزيوم وذلك بسبب شعوره بآلام في القدم ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

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وخاض الثنائي محمد عبد الشافي وإسلام جابر، مرانا بالكرة على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليوم، وذلك ضمن البرنامج البدني الخاص الموضوع لهم.

وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور تدريبات فريق الكرة اليوم من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين استعدادا لمباراة ديكاداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.