رياضة | عاجل - ليفربول يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - ليفربول يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أليسون بيكر، حارس مرمي ليفربول الإنجليزي، لإصابة قوية أثناء مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن أليسون تعرض لإلتواء في القدم، مما جعله غير قادر على إكمال المباراة، حيث حل الحارس الإسباني البديل أدريان بدلًا منه في حراسة مرمي ليفربول.

وتحوم الشكوك حول مشاركة بيكر مع ليفربول أمام تشيلسي في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل.