رياضة | المدير الفنى لبني سويف: واجهنا مشكلة بملف الانتقالات والمباريات الرسمية مقياس الحكم على الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفنى لبني سويف: واجهنا مشكلة بملف الانتقالات والمباريات الرسمية مقياس الحكم على الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حسن موسي المدير الفنى الجديد للفريق الكروى بنى سويف الرياضى عن سعادته بتولى مسوؤلية التدريب خلال الموسم الجديد.

وقال موسي خلال اللقاء الصحفى الذى عقده مجلس إدارة الفريق بمنتجع الأسيوطى سبورت: "شرف لى تولى منصب المدير الفنى لبنى سويف وأعمل على تحقيق طموح جماهير الفريق بالصعود للدورى الممتاز".

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وأضاف قائلا: "معسكر إعداد الفريق يشير بشكل جيد وقمنا بضم نحو 12 لاعب جديد لصفوف الفريق مع الإحتفاظ بأغلب قوات الفريق بالموسم الماضى وواجهنا عدة مشكلات تتمثل فى ارتفاع قيمة المبالغ التى يطلبها اللاعبين بجانب عدم بدء اغلب الفرق لفترة الإعداد وهى كانت أحد أسباب عدم التدرج فى أداء المباريات الودية".

وحول رحيل عدد من اللاعبين المتميزين عن الفريق أشار المدير الفنى إلى أن الأمر جاء بعد موافقته وهناك بعض اللاعبين وافق رحيلهم فنيا والبعض الآخر وجد صعوبة فى إستمرارهم بالفريق نظرا لقرب إنتهاء عقودهم وهو ما استلزم الموافقة على رحيلهم وتحقيق الإستفادة المالية.

واختتم المدير الفنى لبنى سويف تصريحاته قائلا: "المقياس على الحكم على الفريق يكون بالمباريات الرسمية وحتى الآن احتاج لضم ثلاثة لاعبين بمراكز الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم وفى حال عدم توافر مهاجم أفريقي بمواصفات خاصة سيتم صرف النظر عن الأمر".