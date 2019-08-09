رياضة | دكرنس يخطف نجم وسط المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يخطف نجم وسط المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضي فى التعاقد مع عادل فكري لاعب وسط المنصورة صاحب ٢٩ عاما، وقائد فريق المنصورة والذى قضى معه ٦ سنوات لينتقل لدكرنس فى صفقة إنتقال حر.

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وقع اللاعب على عقود انتقاله لثلاثة مواسم مع دكرنس بمكتب رئيس مجلس إدارة نادى دكرنس الخضر إبراهيم لينضم رسميا للفريق الصاعد مؤخرا للقسم الثانى.

يجيد فكرى اللعب فى وسط الملعب المهاجم ولفت الأنظار للعديد من الأندية عقب نهاية تعاقده من المنصورة ورغبة العديد من الأندية فى الفوز بمجهوداته قبل أن يفضل الإنتقال لدكرنس أخيرا.