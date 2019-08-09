رياضة | فرصة وحيدة أمام برشلونة لقهر ريال مدريد وضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرصة وحيدة أمام برشلونة لقهر ريال مدريد وضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة أمامه فرصة أخيرة لحسم التعاقد مع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية أن برشلونة إذا لم يتحرك لحسم صفقة "نيمار" حتي 20 أغسطس الجاري، سيفكر اللاعب البرازيلي بجدية في الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد والذي يرغب في الحصول علي خدماته.

وكشفت الصحيفة الاسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حاول التعاقد مع نيمار عام 2013، وعرض عليه راتب 3 أضعاف ما كان يتقاضاه وقتها، ومكافأة ضخمة لوالده، لكن اللاعب رفض العرض بسبب حلم اللعب بـ"الكامب نو".

ويسعي "بيريز" للفوز بخدمات البرازيلي نيمار بالصيف الحالي، رغم رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فكرة التعاقد مع اللاعب، ويراه غير مناسبًا لمشروعه مع الريال.