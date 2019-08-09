رياضة | تقارير.. ريال مدريد انتصر بالفعل على برشلونة في صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد انتصر بالفعل على برشلونة في صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية صعوبة تعاقد نادي برشلونة الاسباني مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد إذاعة "مونتي كارلو" أن بيع البرازيلي "نيمار" إلي برشلونة الاسباني أصبح معقدًا جدًا.

Advertisements

وبات اللاعب البرازيلي قريبًا من الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن "نيمار" اقترب بشدة من ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير أن ما يعطل صفقة انتقال نيمار للريال هو رغبة زين الدين زيدان مدرب الملكي في حسم أولوياته بخصوص الصفقات الصيفية بالميركاتو قبل ضم اللاعب البرازيلي بشكل رسمي.