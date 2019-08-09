رياضة | عاجل.. محمد صلاح يفتتح أهدافه ويضيف الثاني لليفربول في شباك نوريتش (فيديو) مشاهدة مباراة ليفربول الآن حصري بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يفتتح أهدافه ويضيف الثاني لليفربول في شباك نوريتش (فيديو) مشاهدة مباراة ليفربول الآن حصري بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي رصيده التهديفي بالموسم الجديد 2019-2020 بهدف في شباك نوريتش سيتي.

سجل صلاح هدفه الأول والثاني لفريقه ليفربول أمام نوريتش سيتي في الدقيقة 19 بعدما تلقى تمريرة ساحرة من البرازيلي فيرمينيو يضعها على يمين الحارس.

وكان مدافع نوريتش سيتي قد سجل الهدف الأول بالخطأ في مرمي فريقه قبل أن يسجل صلاح الهدف الثاني.

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